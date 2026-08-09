Fenerbahçe’de 'Lukaku' operasyonu: Dev transferde geri sayım başladı!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu yıldızlarla donatan Fenerbahçe'de transfer gündemi, dünyanın dört bir yanında yankı uyandıran dev bir hamleyle zirveye ulaştı. Sarı-lacivertli yönetimin forvet hattı için yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, Napoli forması giyen Belçikalı süperstar Romelu Lukaku ile el sıkışıldığı öğrenildi.
YILDIZ GOLCÜ "EVET" DEDİ
Fenerbahçe ile Lukaku'nun menajerlik ekibi arasında yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Edinilen bilgilere göre, yıldız golcü Fenerbahçe'nin sunduğu projeye ve şartlara "evet" yanıtını verdi. Oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak bakması, transfer sürecindeki en büyük engellerden birinin aşılmasını sağladı.
KULÜPLER ARASINDA FİNAL PAZARLIĞI
Şu an tüm gözler Napoli ile Fenerbahçe arasındaki bonservis görüşmelerine çevrilmiş durumda. İtalyan kulübünün Fenerbahçe'nin sunduğu ilk teklifin ardından gelen karşı tekliflerle pazarlıkları sürdürdüğü belirtiliyor. Avrupa basınında da geniş yer bulan gelişmelere göre, tarafların önümüzdeki 24-48 saat içerisinde orta yolda buluşarak resmi imzaları atması bekleniyor.
Fabrizio Romano'dan Kritik "Transfer" İşareti
Dünya futbol transfer pazarının en güvenilir ismi Fabrizio Romano da dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen spor otoriteleri, transferin son aşamada olduğunu vurguluyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Lukaku'nun İstanbul'a gelmesini ve Şükrü Saracoğlu Stadı'na çıkışını sabırsızlıkla bekliyor.