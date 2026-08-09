Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de "Lukaku" operasyonu: Dev transferde geri sayım başladı! Fenerbahçe’de 'Lukaku' operasyonu: Dev transferde geri sayım başladı! Forvet hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Napoli’nin yıldızı Romelu Lukaku ile anlaşmaya vardı. İtalyan kulübüyle bonservis pazarlıklarında sona gelen sarı-lacivertliler, transferi saatler içinde bitirmeye hazırlanıyor. HABER MERKEZİ









Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu yıldızlarla donatan Fenerbahçe'de transfer gündemi, dünyanın dört bir yanında yankı uyandıran dev bir hamleyle zirveye ulaştı. Sarı-lacivertli yönetimin forvet hattı için yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, Napoli forması giyen Belçikalı süperstar Romelu Lukaku ile el sıkışıldığı öğrenildi.

YILDIZ GOLCÜ "EVET" DEDİ

Fenerbahçe ile Lukaku'nun menajerlik ekibi arasında yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Edinilen bilgilere göre, yıldız golcü Fenerbahçe'nin sunduğu projeye ve şartlara "evet" yanıtını verdi. Oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak bakması, transfer sürecindeki en büyük engellerden birinin aşılmasını sağladı.