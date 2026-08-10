F.Bahçe’de Kalimuendo iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hücum hattını güçlü bir isimle takviye etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir Napoli'nin tecrübeli golcüsü Romelu Lukaku ile ilgilendiği ve anlaşma aşamasına geldiği belirtilen sarı-lacivertlilerde, gündeme sürpriz bir isim geldi. Taraftarların Lukaku transferine oyuncunun yaşı, sakatlık geçmişi ve son dönemdeki form durumu nedeniyle mesafeli yaklaşmasının ardından Fenerbahçe'nin rotasını genç bir forvete çevirdiği iddia edildi. Sarılacivertli ekibin yeni hedefinin, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan Arnaud Kalimuendo olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz sezonu Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Fransız forvetin, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Nottingham Forest'ın Kalimuendo için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. İngiliz kulübünün, oyuncunun kiralanmasına ise yalnızca sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunması halinde sıcak baktığı ifade ediliyor. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle daha önce Kalimuendo için girişimde bulunan Real Betis'in transfer görüşmelerinden çekildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, mali şartları değerlendirdikten adım atması bekleniyor.