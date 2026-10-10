Fenerbahçe Rize deplasmanında

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 48 maçta Fenerbahçe 32 maçı kazanırken, Çaykur Rizespor ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 9 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertliler; 112 gol atarken, yeşil-siyahlılar 47 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Teknik direktör Kartal'ın sakatlığını atlatan İspanyol orta sahayı Rize deplasmanında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor.