Fener’in gözü Aston Villa’da

FENERBAHÇE, 8-0'lık Eyüspor zaferiyle girdiği milli aradan, Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetle geri döndü. Mert Müldür dışında eksik olmaması, Marco Asensio'nun formasına kavuşup gol sevinci yaşaması, Romelu Lukaku'nun asisti, Ederson'un yükselen performansı Fenerbahçe'de yüzleri güldüren diğer gelişmeler oldu. Ancak teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri için sevinme- ye vakit yok. Sarı-lacivertliler, Rize dönüşü gözünü hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Fenerbahçe, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya, yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasmanına Aston Villa karşısında İngiltere'de çıkacak. Sarı lacivertlilerde teknik ekip İngiliz ekibini analiz etmek için hemen kolları sıvarken, bugün son taktik antrenman yapılacak.