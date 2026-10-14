Fenerbahçe'den İngiltere'de ağır darbe: Aston Villa deprasmanından kabusla döndük!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa 'ya konuk oldu. Villa Park'ta oynanan karşılaşma, sarı-lacivertli camia ve futbolseverler için adeta kabus gecesine döndü.

İLK YARIDAN FARKLI GERİYE DÜŞTÜK

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Johan Manzambi'nin golüyle skoru 1-0 yaptı. Bu golden sonra oyunun kontrolünü eline alan İngiliz temsilcisi, 31. ve 39. dakikalarda Nicolas Jackson'ın peş peşe kaydettiği gollerle farkı açtı ve soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci devrede de defensive anlamda direnmekte zorlanan Fenerbahçe, kalesinde üst üste goller gördü. 68. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Ross Barkley skoru 4-0'a getirirken, tecrübeli oyuncu 71. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı 5'e çıkardı.

Mücadelenin skorunu tayin eden gol ise 89. dakikada Tammy Abraham'dan geldi ve Aston Villa sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu ağır yenilgiyle birlikte sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Aston Villa gruptaki çıkışını sürdürdü.