Fenerbahçe çok mutlu

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, puanını 16 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. 40'ıncı dakikada Guendouzi, rakip atağa çıkarken kazandığı topu sol taraftaki Levent Mercan'a aktardı.

KANARYA SERİYE BAĞLADI

LEVENT'İN arka direğe sert ortasına dokunan Lukaku topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 71'inci dakikada N'Golo Kante, üçüncü bölgeye taşıdığı topu sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'yla buluşturdu. Kerem Aktürkoğlu topla birlikte ceza sahasına girdi, Lukaku'ya göndermek istediği meşin yuvarlak rakipten sekip önünde kaldı. Kerem, ceza sahası çizgisinin üzerinden sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta kaleci Victor'u mağlup etti: 2-0. 87'nci dakikada savunma arkasına atılan topla sol kanatta buluşan Archie Brown, çizgiye inip içeri sert ortaladı. Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen topu altıpas içerisinde önünde bulan Vedat Muriqi yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0. Sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldıktan sonra Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u yendi.

İLKLERİ YAŞADILAR

FENERBAHÇE'NİN Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, Alanyaspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol Lukaku'nun sarı-lacivertli formayla ilk golü oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Lukaku, "Mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Takım açısından da çok mutluyum. Takım adına güzel bir galibiyet elde ettik. Önceki haftalarda bana gösterilen destekten dolayı herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi. 71'inci dakikada takımının ikinci golünü atan Kerem de, bu sezonki ilk golünü attı.