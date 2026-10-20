Haydi Fenerbahçe

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında bugün Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek. Müsabakayı TRT 1 canlı olarak ekranlara getirecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 43. MAÇ

FENERBAHÇE, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 42 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 11 galibiyet alırken, 7 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 24 maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda rakip filelere 43 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 77 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag ile 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 2 maçta Slavia Prag galip gelirken 1 maçı ise Fenerbahçe kazandı. Bu maçlarda Çekya ekibi 7 gol atarken sarılacivertli ekip, 6 golle karşılık verdi.