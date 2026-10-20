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Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de son dakika şoku: Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı!

Kadıköy'de son dakika şoku: Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çekya ekibi Slavia Prag ile son dakikalarda yediği golle berabere kaldı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HABER MERKEZİ

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Kadıköy’de son dakika şoku: Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'ı konuk etti. Taraftarının önünde galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve puanları paylaştı.

ÖNE GEÇTİK AMA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK

Mücadeleye istekli başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendirerek öne geçmeyi başardı. Maçın son bölümlerine kadar skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, mücadelenin son anlarında konuk ekibin baskısına engel olamadı. Slavia Prag, duraklama dakikalarında bulduğu golle Kadıköy'den 1 puanla dönmeyi başardı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Devler Ligi'ndeki puanını artırsa da son dakika golüyle kaçan galibiyet sarı-lacivertli camiada büyük üzüntü yarattı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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