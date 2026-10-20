Kadıköy’de son dakika şoku: Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'ı konuk etti. Taraftarının önünde galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve puanları paylaştı.

ÖNE GEÇTİK AMA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADIK

Mücadeleye istekli başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendirerek öne geçmeyi başardı. Maçın son bölümlerine kadar skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, mücadelenin son anlarında konuk ekibin baskısına engel olamadı. Slavia Prag, duraklama dakikalarında bulduğu golle Kadıköy'den 1 puanla dönmeyi başardı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Devler Ligi'ndeki puanını artırsa da son dakika golüyle kaçan galibiyet sarı-lacivertli camiada büyük üzüntü yarattı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak.