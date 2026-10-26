Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi için özel istek

KEREM'DEN DERBİ TALEBİ

Takvim'de yer alan habere göre Kerem Aktürkoğlu, Samandıra'da İsmail Kartal ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu bu görüşmede tecrübeli teknik adama, derbide forma giymek istediğini belirtti.