Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi için özel istek

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde teknik heyetin kadro tercihleri merak edilirken, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11 isteği gündeme geldi.
KEREM'DEN DERBİ TALEBİ
Takvim'de yer alan habere göre Kerem Aktürkoğlu, Samandıra'da İsmail Kartal ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu bu görüşmede tecrübeli teknik adama, derbide forma giymek istediğini belirtti.
Aktürkoğlu derbide göstereceği performansla hem teknik ekibin hem de taraftarın güvenini kazanmayı planlıyor. Oyuncu son olarak Slavia Prag maçında kenara gelirken taraftara verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Oyundan alındığı sırada tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, tepkiye alkışlarla karşılık verirken taraftara 'Bravo size' ifadelerini kullanmıştı.