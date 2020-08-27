Aslan M’Vila’yı sordu

GALATASARAY'IN transferde ilk sırayı ön libero olarak belirlediği bilinirken, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'de kadro dışı bırakılan Yann M'Vila'nın DURUMU yakından takip ediliyor. Mario Lemina-Michael Seri ikilisinden vazgeçmeyen ve bu iki oyuncu için girişimlerini sürdüren Aslan'ın bir yandan da bu oyunculardan olumsuz haber gelme ihtimalini düşünüp görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi. Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki başarılı oyuncu ile ise bir sorunu olmadığı hatta prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



MODER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BU arada Galatasaray'ın transfer gündemindeki Lech Poznan'ın genç futbolcusu Jakub Moder, geleceği hakkında Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Jakub Moder "Lech Poznan'da kalmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla zaten yönetim beni satmak istemiyor" şeklinde konuştu