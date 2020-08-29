G.Saray atakta

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren G.Saray, hücum hattına süper bir takviye yapmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların Atletico Madrid ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Diego Costa'nın durumunu sorduğu ortaya çıktı. Takımda Diagne ve Falcao'nun geleceğinin netlik kazanmaması sebebiyle düğmeye basan Aslan, önümüzdeki günlerde İspanyol ekibiyle görüşme masasına oturacak. Atletico'nun, gelecek yaz oyuncunun serbest kalma ihtimalini düşünerek gelecek tekliflere açık olduğu iddia edildi. Diego Costa'nın durumunu Galatasaray dışında İtalya'dan Milan ve Portekiz'den Benfica da yakından takip ediyor. Kariyeri boyunca 467 maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu 179 gol kaydetti.

İKİ TAKIM RAKİP OLDU

Bu arada Galatasaray'ın transfer etmek istediği genç orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly için Belçika'dan Germinal Beerschot ve Club Brugge devreye girdi. Sarpsborg formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ve Galatasaray scout ekibinin önerdiği Coulibaly'yi şu anda Beerschot'un da ciddi şekilde takip ettiği ve Sarpsborg ile transfer görüşmesi yapacağı kaydedildi. Belçika basını, Germinal Beerscoht'un futbolcuya ilgisinin daha somut olduğunu yazdı.



74 MAÇTA 17 GOL ATTI

DAHA önceden 2010-2014 yılları arasında A.Madrid forması giyen Diego Costa, 2017-18 sezonunun devre arasında 66 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den tekrar transfer edilmişti. İkinci A.Madrid döneminde beklentileri karşılayamayan Costa, İspanyol ekibiyle bu dönemde çıktığı 74 resmi maçta 17 gole imza attı.