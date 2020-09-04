Falcao’ya sürpriz talip

Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Müthiş transfer üçgeninde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ze Luis'le yolları ayırmayı planlayan Porto, Kolombiyalı golcüyü kiralamak için düğmeye bastı. Ze Luiz ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Porto, yeni transfer Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Falcao'yu kiralık almak isteyen Porto, 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.



BEŞ MİLYON EURO'LUK YÜK

DİAGNE'NİN kalmasıyla golcü problemini hafifleten Cim-Bom yıllık 5 milyon Euro kazanan Falcao'yu gönderirse rahatlayacak. Bir önceki yıl 60 milyon Euro olan maaş bütçesini vergiler dahil 40 miyon Euro'ya düşürmeyi hedefleyen G.Saray yönetimi, maliyeti yüksek olan futbolcuların kontratlarından çıkmak için görüşmeler yapıyordu.