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Haberler Galatasaray Galatasaray 3-1 Gaziantep FK l MAÇ SONUCU

3-1 FK l MAÇ SONUCU

'in ilk haftasında evinde FK'yı konuk etti. Yeni transferleriyle karşılaşmaya hızlı başlayan Cimbom, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Galatasaray 3-1 Gaziantep FK l MAÇ SONUCU

12.09.2020, 22:00

Galatasaray Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Gaziantep FK maçıyla açtı.

Sarı-kırmızılılar Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren goller Falcao (2) ve Emre Kılınç'tan geldi.

Geçtiğimiz sezonu 6'ncı sırada bitiren Galatasaray bu galibiyetle yeni sezona mutlu bir başlangıç yaptı.

FALCAO 2 GOLLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştiri oklarının da hedefi olan Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Kolombiyalı golcü zorlu karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performansıyla göz doldurdu

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