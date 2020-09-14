G.Saray’dan yeni hamle

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında G.Antep FK engelini üç golle geçen G.Saray. orta sahaya takviye girişimlerine hız verdi. Okay Yokuşlu transferi için kulübü Celta Vigo'dan olumsuz yanıt alan Cimbom, rotayı İngiltere'ye kırdı. Aston Villa'da forma giyen İrlandalı orta saha Conor Hourihane menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki İrlandalı futbolcunun uygun bir bedelle Cimbom'un yolunu tutacağı iddia edildi. Cim Bom'da bir diğer aday West Ham United ile sözleşmesini feshetmeye çalışan ingiliz oyuncu Jack Wilshere.

TERİM'İN GÖZDESİ

Sarı kırmızılıların el sıkıştığı yıldız ismin kısa sürede açıklanması bekleniyor. İngiliz orta saha için teknik direktör Fatih Terim'in ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı ekibin vakit kaybetmeden orta sahasına takviye yapması beklenirken ayrıca savunmaya da bir takviye yapılması sürpriz sayılmayacak.