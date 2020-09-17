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Haberler Galatasaray Neftçi - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

- hangi kanalda?

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan , Bakü ekibi ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçla ilgili detayları merakla araştırıyor. Peki 2. Ön eleme turunda Neftçi - Galatasaray , hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Neftçi - Galatasaray maçı ile ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler...

Neftçi - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

17.09.2020, 16:36

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle maç seyircisiz oynanacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta turu geçen takım, 3'üncü eleme turunda Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Neftçi - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

NEFTÇİ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Bakü Olimpiyat Stadyumu'da bu akşam oynanacak olan saat 19.00'da Spor Smart'dan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE;

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Feghouli, Diagne

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