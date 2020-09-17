Haberler Galatasaray Neftçi - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Galatasaray, Bakü ekibi Neftçi ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçla ilgili detayları merakla araştırıyor. Peki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunda Neftçi - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Neftçi - Galatasaray maçı ile ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler...

17.09.2020, 16:36