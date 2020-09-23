G.Saray’dan iki bomba

SÜPER Lig'e hızlı bir giriş yapan ve oynadığı 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yönetim, dış transferde dünyaca ünlü iki yıldız ismi gündemine aldı. Orta sahayı daha da güçlendirmeye çalışan sarı-kırmızılar, rotasıyı İtalya'ya çevirdi. İstanbul temsilcisi Juventus'ta forma giyen Alman oyuncu Sami Khedira ile İnter'de oynayan Joao Mario'yu transfer listesine aldı. Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sami Khedira'nın gözden düştüğü ve teknik direktör Andrea Pirlo'nun planları arasında yer almadığı bildirildi. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Juventus'ta 18 maçta 978 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

MARİO'NUN KARİYERİ ÇOK PARLAK

YÖNETİM ayrıca, Inter'de oynayan Joao Mario ile de ilgileniyor. As başkan Abdurrahim Albayrak'ın iki futbolcu ile görüşmelere başladığı birini kadroya katmaya çalışacağı ifade edildi. Kariyerine Porto'nun altyapısında başlayan Joao Mario, S.Lizbon, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova'da da oynadı.