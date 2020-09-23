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Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika: - derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi...'in 3. haftasında ile arasında yapılacak derbiyi hakem yönetecek.

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

AA

23.09.2020, 13:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,13:43

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak

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