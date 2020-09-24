Avrupa’da tur günü

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün büyük heyecan yaşanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlarda Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi Vodafone Park'ta TSİ 20.00'de ağırlayacak. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanması halinde Play-Off turunda Milan ve Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla yine İstanbul'da karşılaşacak.

G.SARAY'A SERT RAKİP

Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i Türk Telekom Stadı'nda TSİ 21.00'de konuk edecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekip bu tur maçını geçmesi halinde Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda Play-Off karşılaşmasına çıkacak.

ALANYA TEMKİNLİ

Aytemiz Alanyaspor ise Lerkendal Stadı'nda Norveç'in Rosenborg takımıyla TSİ 20.00'de kapışacak. Maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı takip edilebilecek. Akdeniz temsilcisi, Play-Off turuna kalması halinde Mura ile PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla bu kez sahasında oynayacak.