  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Avrupa’da tur günü

Avrupa’da tur günü

Avrupa’da tur günü
Giriş Tarihi: 24.9.2020

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün büyük heyecan yaşanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlarda Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi Vodafone Park'ta TSİ 20.00'de ağırlayacak. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siyah-beyazlılar, bu maçı kazanması halinde Play-Off turunda Milan ve Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla yine İstanbul'da karşılaşacak.

G.SARAY'A SERT RAKİP
Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i Türk Telekom Stadı'nda TSİ 21.00'de konuk edecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekip bu tur maçını geçmesi halinde Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda Play-Off karşılaşmasına çıkacak.

ALANYA TEMKİNLİ
Aytemiz Alanyaspor ise Lerkendal Stadı'nda Norveç'in Rosenborg takımıyla TSİ 20.00'de kapışacak. Maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı takip edilebilecek. Akdeniz temsilcisi, Play-Off turuna kalması halinde Mura ile PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla bu kez sahasında oynayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa’da tur günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA