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Haberler Galatasaray G. Saray arayışta

G. Saray arayışta

G. Saray arayışta
Giriş Tarihi: 24.9.2020

Galatasaray'ın orta sahaya takviye için çalışmaları tam gaz devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim görüşmelerini sıklaştırdı. Fulham formasını giyen eski futbolcusu Seri için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Marvelous Nakamba'yı kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Daha önce de ismi gündeme gelen yıldız oyuncunun transferinin bu kez sonlanması bekleniyor. Kulübü ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak transferinin düşünüldüğü bildirilirken güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında gösteriliyor. Bu arada Ankaragücü'nün transfer gündemine gelen Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankaragücü ile transfer görüşmesi yapan Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

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