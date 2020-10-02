Aslan havlu attı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Rangers'a mağlup olan G.Saray elendi: 2-1. 11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde son anda dokunarak topu kornere gönderdi. 19'da Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti. 33'te kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Luyindama'dan dönün topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

GOLLER İKİNİCİ YARIDA GELDİ

52'de Ianis Hagi'nin pasında ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi: 1-0 58'de Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı. 59'da Borna Barisic'in sol kanattan ortasında arka direkte James Tavernier'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 83'te sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte gelişine vuran Morelos'in şutunda top yandan dışarı gitti. 71'de Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Marcao kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.



AVRUPA'DAKİ 288. MAÇ

Galatasaray, Avrup'da çıktığı 287 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, ise Avrupa kupalarında bugüne dek 80 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 32'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı.





FATİH TERİM'DEN ZORUNLU DEĞİŞİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine göre zorunlu tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da bırakılan Arda Turan'ın yerine orta sahanın solunda Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e görev verdi. Sarı-kırmızılılarda bir önceki turda ilk 11'de forma giyen Diagne bu maçta yedek başlarken ikinci yarıda Feghouli yerine oyuna dahil oldu.



HAGİ BU KEZ RAKİP

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan, Ali Sami Yen Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyüyen oğlu Ianis Hagi, ilk kez Glasgow Rangers formasıyla Cim Bom'a rakip oldu. 21 yaşındaki 10 numara, İskoç ekibinin en önemli yeteneklerinden biri. Dolayısıyla bu duygusal karşılaşmayı en yakından takip edecek kişi de babası Gheorghe Hagi oldu. Karşılaşmaya 11'de başlayan yıldız oyuncu, gösterdiği performans ile izleyenlenleri kendisine hayran bıraktı.