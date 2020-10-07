G.Saray tutumlu davrandı

Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde sessiz kalırken, kasasından fazla para çıkarmamaya çalış-tı. Birinci transfer ve tes-cil döneminde kadrosuna 7 yeni futbolcuyu katan Galatasaray, daha önce A takımla Süper Lig'de maça çıkan 12 futbolcuyla da yol-larını ayırdı. Sarı-kırmızı-lılar kadrosuna kattığı 7 futbolcunun 6'sı için her-hangi bir bedel ödeme-di. İstanbul ekibi sözleş-meleri sona eren Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağla-yan ve Kerem Aktürkoğ-lu'nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Kasım-paşa'dan transfer edilen Fatih Öztürk için de her-hangi bir ücret vermedi.

MAAŞ YÜKÜ AZALDI

G.Saray, sadece Stoke City'den kiralanan Etebo için 675 bin Euro kirala-ma bedeli ödedi. Yolları-nı ayırdığı futbolculardan 2 milyon Euro'nun üze-rinde gelir elde edildi. Yıllık maaş yükü de 13 milyon Euro azaldı.

GİDEN ÇOK OLDU

GALATASARAY'DA yönetim, yeni sezon öncesi 14 oyuncuyla vedalaştı. Sarıkırmızılılarda Maicon Al Nasr'a, Jimmy Durmaz Karagümrük'e, Atalay Babacan Adanaspor'a Ahmet Çalık Konyaspor'a, Berk Balaban Ankaraspor'a, Adem Büyük Yeni Malatyaspor'a, Birhan Vatansever Altınordu'ya Yuto Nagatomo Marsilya'ya Mariano Atletico MG'ye Yunus Akgün Adana Demirspor'a, Jean Michael Seri Fulham'a, Florin Andone Brighton'a, Mario Lemina Southampton'a Henry Onyekuru da Monaco'ya verildi. Selçuk İnan ise futbol hayatına nokta koydu.