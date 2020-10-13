‘Başkanlık düşünmüyorum’

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli geçtiğimiz sezon da yaşadıkları sıkıntıları dile getirdikten sonra ilk olarak başkanlık konusunu gündeme getirdi. Terim, "Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum. Bu laflarımdan da yakıştırmalar yapılacaktır. Başkanlıkla ilgili soruya gelirsek açık olarak bir kez daha söyleyeyim ki, böyle bir düşüncem olmadı olamazda" dedi. Terim daha sonra VAR sistemi ve hakemler hakkında da açıklamalar yaptı. Terim, "İnsan unsurunun olduğu her yerde, ne kadar teknolojiyi devreye sokarsanız sokun, yorum veya bakış açısı farkı olacaktır. VAR sistemi niye geldi? Özü itibariyle bir sağlama yapma hatayı ve hasarı aza indirme mekanizmasıydı. Ancak bu sistemin doğru uygulanması da gerekiyor. Buna göre eğitim verilmesi gerekiyor. MHK'nın idari ve organizasyon yapılanmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerim yeni değil. Kolay değil ancak Türk futbolunun yakın gelecekte bu sistem değişikliğine gitmesi, bence TFF'nin itibarı ve ülke futbol markası adına önemlidir."