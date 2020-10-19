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Haberler Galatasaray Galatasaray - Alanyaspor CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

'in 5.haftasında Stadı'nda 'u ağırlıyor. tek hedef 3 puan. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesinin haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Alanyaspor CANLI ANLATIM

19.10.2020, 18:52

Sarı-kırmızılı takım mutlak 3 puan parolasıyla sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao

LİGİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Cimbom tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün kazanıp geleceğe umutlu bakmanın planlarını yapıyor. Ancak bugün 3 puan aslanın ağzında... Alanya ligin formda ekiplerinden... Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan güney ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen sezonla birlikte ligde çıktığı son 6 maçta (5G/1B) yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'da Muslera, Alanya'da ise Efecan sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Cezalı ise yok. Kimin kazanacağı bilinmez ama çekişmeli geçmeye aday bir maç olacağı kesin.

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