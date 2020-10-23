Gözler Terim’de

GALATASARAY'DA yönetim ve teknik heyet arasında soğuk rüzgarlar eserken, geçen sezonki Arda Turan krizinde olduğu gibi yine Florya'da yüksek gerilim yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz, son günlerde basına yansıyan takıma yönelik açıklamalarının doğru olmadığını öne sürüp "Ben böyle bir demeç vermem. Sohbetimin, bir duyumla hatalı ve eksik biçimde yayınlanması beni de camiamızı da yıpratır" demesine rağmen yaşanan gelişmelerin Fatih Terim'i rahatsız ettiği konuşuluyor.

YARIN KONUŞABİLİR

TECRÜBELİ çalıştırıcının yarın B.B.Erzurum ile deplasmanda oynanacak maçın ardından Florya'da gündemdeki konularla ilgili bir açıklama yapması beklenirken, kötü bir neticenin ardından radikal kararların alınabileceği gelen haberler arasında. Ligde son üç maçını kazanamayan Aslan'da Erzurum sınavı dönüm maçı olarak değerlendirirken kayıp halinde kulübü hareketli günler bekleyecek.



KÜFÜRE DAVA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabı Instagram'dan küfürlü mesaj atarak hakaret ettiği iddia edilen Serkan E. hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



SON 14 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilen Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı. Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. Aslan 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplamıştı.