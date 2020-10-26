ERZURUM deplasmanından 3 puan alarak nefes alan G.Saray'da Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli çalıştırıcının karşılaşmanın ardından "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, Her şeyin farkındayım" sözleri önümüzdeki sürecin sıkıntılı geçeceğine işaret ederken otoriteler ve kulübe yakın çevreler gelişmeleri "Kırmızı alarm" diye yorumladı.

MUSTAFA CENGİZ KONUŞABİLİR

TERİM ile yönetim arasındaki bağların kopma noktasına geldiğini öne sürülürken yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Geçen hafta Mustafa Cengiz'in takım ve Terim ile ilgili sözlerini kulübün resmi sitesinden yalanlamamasının bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısının özür beklediği ve herhangi bir somut adım atılmadığı takdirde iletişimi sadece Abdurrahim Albayrak üzerinden kuracağı gelen haberler arasında. G.Saray Başkanı Cengiz'in birkaç gün içerisinde bir açıklama yapması beklenirken bu açıklamanın Terim'in kaderini belirleyeceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON DA YAŞANDI

BAŞKAN Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki en büyük çatışma geçen sezon Ocak ayında yaşanmıştı. "Arda Turan krizi" olarak bilinen hadisede Mustafa Cengiz'in, "Arda Turan gündemimizde yok. Hocamız da bizimle aynı düşüncede. Biz geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz" sözlerine karşın Terim "Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" demişti.



DİAGNE 11'E

Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Radamel Falcao'nun gelecek haftaki A.Gücü maçında görev alamayacak olması sebebiyle Mbaye Diagne 11'de forma giyecek. Bu sezon ligde sadece Kasımpaşa sınavında 11'de sahaya çıkan Senegalli oyuncu ilk golünü atmaya çalışacak. Diagne bu sezon Avrupa'da 2 kez fileleri havalandırmıştı. Bu arada ise Falcao Avrupa kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Öte yandan sırt ağrıları nedeniyle önceki akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.