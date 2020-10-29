Aslan’a 3 yıldız gelecek

G.SARAY'DA yönetim ve tek-nik direktör Fatih Terim arasındaki gerginlik sona erir-ken, transfer çalış-maları da şim-diden başladı. Aslan'ın yaz transfer döne-minde kadro-sunda tuta-madığı Henry Onyekuru için yeniden bir hamle yapa-cağı konuşulur-ken, bir başka eski oyuncusu Michael Seri'nin de dönmesi sür-priz sayılmayacak. Fulham forması giyen oyuncu bu sezon takımı ile henüz bir lig maçına çıkamazken G.Saray'a dönmeye olumlu baktığı öğrenil-di. Bilindiği üzere Fatih Terim, "Öne çıkışlarda Seri gibi pro-file sahip bir oyuncumuz yok" diye-rek futbolcu ile ilgili iste-ğini açık açık belirtmişti. Bu arada G.Saray'ın bir takviyeyi de savunma-ya yapmak istediği V. Sarsfield forması giyen Luis Abram'ın gün-demde olduğu gelen haberler arasında.



MARTİN LİNNES TAKIMLA ÇALIŞTI

GALATASARAY, Süper Lig'in 7'nci haftasında A.Gücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Martin Linnes, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel bir program dâhilinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Younes Belhanda'nın ise tedavisine devam edildi. Geçen hafta Erzurum'u deplasmanda yenen Aslan, çıkışını sürdürmeyi planlıyor.