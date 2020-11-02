Aslan’da Diagne gole hasret

Süper Lig'de Erzurumspor galibiyeti sonrası Ankaragücü'nü de tek golle yenerek ikide iki yapan Galatasaray'da Mbaye Diagne beklentilerin çok gerisinde kaldı. Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle transfer ettiği Mbaye Diagne, Süper Lig'de golü unuttu.

AVRUPA'DA İKİ GOL KAYDETTİ

Transfer olduğu sezon Çaykur Rize deplasmanında attığı golle üzerindeki baskıları kıran Senegalli son 2 sezondur Süper Lig'de çıktığı 10 maçta gol kaydedemedi. Ligdeki son golünü 11 Mayıs 2019'da unutulmaz Rize deplasmanında kaydeden Diagne, tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Diagne, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanan Neftçi Bakü maçında 2 kez ağları sarsmıştı.

GALATASARAY'DA SAKATLIK SANCISI



Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes alan G.Saray'da 3 oyuncunun sakatlığı can sıktı. Sarı-kırmızılılarda, sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinden sakatlanan Marcelo Saracchi maça devam edemedi. Karşılaşmada ayak bileğinde darbeye bağlı ağrı oluşan Emre Taşdemir de eklenince sakat sayısı 3'e çıktı. 3 oyuncunun da durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.