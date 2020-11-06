G. Saray’da iki aday var

Devre arası transfer çalışmalarına erken başlayan G.Saray, savunma hattını da gözden geçirme kararı alırken gelecek tekliflere göre harekete geçecek. Luyindama ve Marcao ikilisinin Avrupa'dan birçok kulübün listesinde olduğu bilinirken yönetimin bu ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak rotasını Arjantin'e çevireceği öne sürüldü. Aslan'ın bu doğrultuda Velez Sarsfield'in Perulu stoperi Luis Abram ile aynı takımın Arjantinli savunma oyuncusu Lautaro Gianetti'yi yakın takibe aldığı öğrenildi. Abram'ın sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayı sonunda, Gianetti'nin sözleşmesi ise 2022 yılı Haziran sonunda bitecek.

LUYİNDAMA YOLCU MU?

Cim Bom'un bu kez ikiliden birini kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyor. Bu arada Luyindama'ya İngiliz takımlarının, Marcao'ya ise İtalyan takımlarının teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. G.Saray'ın devre arasında sadece savunmaya takviye ile sınırlı kalmayacağı orta sahaya ve hücum hattına transfer düşündüğü gelen haberler arasında.



RADAMEL FALCAO YİNE SAKATLANDI

G.SARAY'DA sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao dünkü antrenmanı yarıda bıraktı. Yıldız isimin durumu bugün gerçekleşecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak. Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında oynayamayan Faslı futbolcu Belhanda, Sivas deplasmanında kadroda olması bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcunun, sol üst arka adalesinde Aslan'da, Saracchi ve Marcao'nun oynama ihtimalleri ise çok zayıf. Tecrübeli teknik adamın sol bek için Linnes'i, stoper için Donk'u hazırladığı ifade edildi.