Sivasspor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Hafta içinde Karabağ'ı yenen Sivasspor, Galatasaray karşısında mutlak galibiyet alarak çıkış yakalamak istiyor. Son 2 maçı kazanan Galatasaray ise Fenerbahçe ve Alanyaspor'un puan kaybettiği hafta kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babe