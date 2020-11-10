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Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray seçim tarihini açıkladı!

Son dakika: tarihini açıkladı!

ekiplerinden 'da tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, tarihinde yapılmak üzere seçim kararı alındığı duyuruldu.

Son dakika: Galatasaray seçim tarihini açıkladı!

10.11.2020, 17:56 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020,17:56

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden, 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.

Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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