Son dakika: Galatasaray seçim tarihini açıkladı!

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden, 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığını açıkladı.



Yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.

Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.