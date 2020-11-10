Son dakika: Galatasaray seçim tarihini açıkladı!

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden, 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.
Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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