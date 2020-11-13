Rota Mangala

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için Bundesliga temsilcisi Leipzig'in devreye girmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti. Aslan geçmiş transfer döneminde de yakın takibe aldığı ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı Eliaquim Mangala'yı renklerine bağlama planları yapıyor. Cim Bom, Valencia ile olan sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu Manchester City'de oynadığı dönem de istemişti.

İKİ SEZONDUR VALENCIA'DA

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Fransız oyuncu son iki sezondur İspanyol ekibinin başarısı için ter döküyor. 8 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev alan başarılı isim Valencia ve Manchester City dışında Standart Liege, Porto ve Everton gibi ekiplerde de görev aldı. Bu sezon Valencia'nın Levante ile oynadığı ve 4-2 kazandığı karşılaşmada 17 dakika şans bulmuştu. Başarılı oyuncu İngiltere'de oynarken Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer almış hatta siyah-beyazlıların futbolcu için kiralık formülünü masaya yatırdığı iddia edilmişti. Mangala'nın bu kez Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.