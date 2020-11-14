G.Saray’ın Kenan inadı

DEVRE arası transfer çalışmaları için girişimlerini sürdüren G.Saray, yaz transfer döneminde çok istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman için yeniden atağa kalktı. A Milli Takım'da da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde bir kez daha girişimde bulunulacağı bildirilirken futbolcunun Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona erecek. Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan'ın devre arasında sarı-kırmızılı formayı giymesi sürpriz sayılmayacak. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev alabilen oyuncu milli forma ile şu ana dek 15 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösterdi.



OMAR POZİTİF ÇIKTI

FUTBOLDA korona virüs vakaları, günden güne artarken son olarak Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin de korona virüsü testi pozitif çıktı. Dün Galatasaray Kulübü'nün bir oyuncusunun milli takım kampında Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinde Norveç Milli Takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.





SEÇİM DUYURUSU

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını dün resmen açıkladı. Seçim kararı alınan Galatasaray'da Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın ardından Ali Fatinoğlu da adaylığını açıkladı. Hareketli günler yaşayan sarı-kırmızılı camiada yeni adayların çıkmasına kesin gözüyle bakılırken lisenin adayının ise Cengiz Özyalçın olduğu öğrenildi.