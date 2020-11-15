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Haberler Galatasaray G.Saray’da seçim kaosu

G.Saray’da kaosu

’da ’in aday olmaması halinde, Abdürrahim Albayrak başkanlık yarışına katılabilir.

G.Saray’da seçim kaosu
Giriş Tarihi: 15.11.2020

G.Saray'da yönetimin yayınladığı seçim tarihi duyurusu adayların hazırlıklarını hızlandırdı. 26 Aralık olarak belirlenen seçim tarihi, dernekler masasından gelecek yanıtla netlik kazanacak. Başkanlık yarışı öncesi camiada en çok merak edilen konu ise, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın nasıl bir karar alacağı. Başkan Cengiz'in tekrar aday olmaması durumunda, Abdurrahim Albayrak'ın ekibiyle başkanlık için seçime girebileceği de düşünülüyor.

MAYIS AYINI DA BEKLEYEBİLİR
Fatih Terim'in yönetimle zaman zaman yaşadığı krizlerde Terim'in yanında duran Albayrak'ın en büyük hayali hocayla birlikte uzun yıllar çalışmak. Seçim senaryolarında diğer ihtimal ise, Mustafa Cengiz'in yeniden adaylığını açıklaması durumunda Abdurrahim Albayrak'ın geri çekilip listede yer almayabileceği. Öte yandan, Cengiz aday olmazsa Albayrak tüzük gereği, Mayıs'ta yapılacak yeni kongreyi bekleyip durumu tekrar değerlendirebilir. Galatasaray'da adaylık için isimleri geçen başkan yardımcıları Kaan Kançal ile Yusuf Günay'ın ise, 26 Aralık'ta planlanan seçime bizzat başkan adayı olarak girmeyi kesinlikle düşünmedikleri kesinlik kazandı.

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