Aslan’a defans alarmı

TRANSFER döneminde satılacağı konuşulan Galatasaraylı stoper Marcao'nun, gelen tekliflere rağmen takımda kalmasının nedeni belli oldu. Yaz transfer sürecinde İtalya Serie A takımlarından Roma'nın 13 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren yönetimin Gomis transferinden ders çıkardığı görüldü. Brezilyalı stoperine 15 milyon Euro değer biçen yöneticiler, " Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, kalan transfer süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper de bulamazdık" ifadelerini kullandı.Milli araya Sivas deplasmanında aldığı galibiyetle giren Galatasaray'a Omar Elbadellaoui'den sonra bir kötü haber de Luyindama'dan geldi. Norveç Milli Takım kampında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Omar'ın yanı sıra Kongo Milli Takımı'nda idmanda sakatlanan Luyindama'nın yokluğu Fatih Terim'i düşündürüyor. Norveç milli takım kadrosundan çıkarılan Omar'ın iki hafta ülkesinde kalacağı, Kayseri ve Rizespor maçlarında forma giyemeyeceği kesinleşirken, 2022 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele etmek için milli takım kadrosunda yer alan Luyindama'nın sakatlığı ise belirsizliğini koruyor.



DONK VE MARCAO

Kayserispor maçında Omar'ın yerine Linnes'e görev vermeyi düşünen teknik direktör Fatih Terim, hem sağ bek hem de sol bekte faydalandığı oyuncunun bu süreçte sakatlık ya da korona virüs kapmasından endişe ediyor. Deneyimli teknik adamın Luyindama'nın yokluğunda ise Ryan Donk'u sahaya sürmesi bekleniyor. Beklerde Linnes ve Saracchi'nin hızından faydalanmak isteyen Terim, defansın ortasında ise Donk ve Marcao ikilisini kullanacak.