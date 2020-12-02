G.Saray’da kritik zirve

TFF Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla yeniden zirveye ortak olan Galatasaray'da kritik zirve bugün toplanıyor. Şampiyonluk yarışında yeniden söz sahibi olan sarı-kırmızılı ekipte yönetim ocak ayında planlanan yeni yapılanmadan vazgeçmedi. Transfer çalışmalarındaki son durumu görüşmek üzere bugün G.Saray Teknik direktörü Fatih Terim ve Kulüp 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak bir araya gelecekler.



3 TAKVİYE GÜNDEMDE

Florya'da bir görüşme yapacak olan Terim ve Albayrak transfer çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirecek. Aslan'da devre arası için öncelikli olarak bir forvet, bir kanat oyuncusu ve bir de orta saha takviyesi düşünülüyor. Kadrodaki oyuncuların satış durumuna göre, bu listenin genişleyebileceği belirtiliyor. Bu arada scout ekibinin de dünya çapındaki genç ve potansiyeli yüksek oyuncu havuzu araştırması sürüyor. Terim'in ekiple sık sık bir araya gelip kendisine sunulan isimleri takip ettiği öğrenildi.



OCAK'TA YOLCU

G.Saray'da ligin henüz 10. haftası geride kalmışken ayrılık rüzgarları da esmeye başladı. Fatih Terim, bir türlü bekleneni veremeyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo ile daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların ocak ayında ayrılması planlanıyor.