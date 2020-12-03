Aslan'ın Ocak planı

Galatasaray, Ocak ayında büyük değişime gitmeye hazırlanıyor. Falcao ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılırken yıldız oyuncunun River Plate'yle anlaştığı iddia edildi. Aslan'ın Falcao'nun yerine Brighton forması giyen Danny Welbeck'i takibe aldığı öne sürüldü. 30 yaşındaki İngiliz golcünün sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması sebebiyle başarılı oyuncunun uygun bir bonservis bedeli ile transfer edileceği kaydedildi. Danny Welbeck'in gelmesiyle hücum hattında Diagne ile değişmeli bir formül düşünülüyor.



LUYİNDAMA EVERTON'A

GALATASARAY'IN stoperi Luyindama ise İngiliz ekibi Everton'a yakın duruyor. Kulübe görüşmelere başladığı öne sürüldü. Aslan be yakın çevreler sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in, Luyindama'nın satılmasına onay verdiği yönetimin de Everton ile Luyindama'nın takımdan ayrılmasını düşünerek bu mevki için de arayışlarına başladı.