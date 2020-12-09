Galatasaray’da golcü Diagne’ye Kobe kancası

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Diagne'ye talip çıktı. Son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli forvete Japon takımı Vissel Kobe talip oldu. Sezon başında takımdan gönderilecekler listesinin başında olan ancak istenen teklifin gelmemesi nedeniyle zorunlu olarak takımda Falcao'nun alternatifi olarak yer alan Mbaye Diagne, Kolombiyalı futbolcunun sakatlanmasının ardından ise bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Son 3 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Diagne, Ç.Rizespor maçında yaptığı hat-trick'in ardından bir anda bambaşka bir kimliğe büründü. Daha önce G.Saray'dan Podolski'yi transfer eden Japonlar, sarı-kırmızılı takımla iyi ilişkilerini kullanıp transferi bitirmek istiyor. İstanbul ekibinin Diagne için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Vissel Kobe'nin Diagne'nin yanı sıra Mönchengladbach'da forma giyen Mlapa'yı da gündemine aldığı gelen haberler arasında.



LUYİNDAMA YOLCU GİBİ

G.Saray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama'ya İngiliz kulüplerinin ilgisi bitmiyor. Demokratik Kongolu oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçen Everton'ın, devre arasında sarı-kırmızılılara cazip bir transfer teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin sarıkırmızılılarla masaya oturacağı belirtildi.