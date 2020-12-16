Aslan Karaman

Galatasaray'ın Kenan Karaman aşkı bitmiyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusunu bir kez daha istemesi üzerine yeniden harekete geçti. Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek 26 yaşındaki hücum oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 1.5 milyon Euro.

ETEBO GÖNDERİLİYOR

Yönetimin ara transfer döneminde bu parayı ödeyerek Kenan Karaman'ı renklerine bağlayacağı ifade edildi. Bu arada yönetim, sezon başı Stoke City'den kiralanan ancak beklentileri karşılayamayan Nijeryalı futbolcu Etebo ile de yollarını ayrılacak.