Galatasaray kahroldu

G.Saray uzatmalarda attığı penaltı golüyle Fatih Karagümrük ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak ev sahibi ekip 101. dakikada Mevlüt'le bulduğu golle maçı 2-1 kazandı. 13'te sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Balkovec topu ceza sahasına gönderdi. Altıpas içinde Koray Altınay topu ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 32'de Ndao'nun sağdan şutunda sonuç çıkmadı.



MEVLÜT SKORU BELİRLEDİ

46'da soldan Alparslan'ın ortasında Ndao ceza sahası içinde sert bir şutla topu ağlara yolladı: 1-0. 57'de Emre Kılınç'ın sağdan ortasında Donk'un kafasında top direk dibinden auta çıktı. 90+3'. dakikada Diagne ceza sahası içinde Koray'ın darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. 90+5. dakikada Diagne atışı gole çevirdi: 1-1. 99+9'da itirazlarından dolayı Roco ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 101'de ani gelişen ev sahibi atağında Mevlüt topu ağlara yolladı: 2-1. Müsabaka 2-1 sona erdi. Maç sonu Marcao kırmızı kart gördü.



BÜYÜK PROTESTO

SÜPER Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla bu hafta yayıncı kuruluşa tepki gösterileceklerini açıkladı. Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında ilk düdükle birlikte futbolcular 1 dakika boyuncu hareketsiz kalarak protestoyu gerçekleştirdi. Yayıncı kuruluş protesto sırasında ekrana kadroları yansıttı. Kulüpler Birliği, "Yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün kulüpleri büyük endişeye ve batağa sürüklemektedir" açıklamasını yaptı. Yayıncı kuruluş ise 2020-21 sezonu için tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.