Galatasaray’da Falcao yolcu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'ya talip çıktı. David Beckham'ın ana hissedarı olduğu ABD kulübü Inter Miami, Kolombiyalı golcüye bonus ve ekstralar haricinde, senelik 5 milyon Euro maaş teklif etti. Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak. MLS kulübü sarıkırmızılılara 2 milyon Euro da bonservis ücreti önerdi. Yönetimin yıldız golcünün kararını beklediği öğrenildi. Eğer Falcao ABD ekibine giderse Galatasaray, 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak. Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun ne zaman oynayacağı merak konusu oldu.