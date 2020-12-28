G.Saray çok mutlu

Süper Lig'de önceki gün Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükselen G.Saray'da keyifler yerinde. Aslan, dün Alanyaspor'un da G.Antep FK'ya mağlup olmasıyla zirvedeki yerini korudu. F.Bahçe'nin 'Bay' geçtiği haftada bugün Beşiktaş galip gelse bile aradaki puan farkı 1'e düşeceği için sarı-kırmızılılar haftayı lider kapamayı garantiledi. Cim Bom şampiyonluk havasına girerken gözler şimdiden gelecek hafta Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde ederken deplasmanda da adeta şahlandı. G.Saray, deplasmanda son 6 sezonun en iyi performansını sergiliyor.

FALCAO SEVİNCİ YAŞANIYOR

Bu arada Erzurum deplasmanından sonra cezalı olduğu için bir maç kaçıran ve sonrasında sakatlanan Falcao'un uzun bir aranın ardından Trabzon maçıyla sahalara geri dönmesi sevinç yarattı.



BATUHAN ASLAN'A DÖNDÜ

MİSLİ.COM 2 Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci Batuhan Ahmet Şen, kulübü Galatasaray'a geri döndü. Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen'i, Hekimoğlu Trabzon FK'ya bedelsiz olarak kiralanmıştı.



OĞULCAN'A TAM NOT

Trabzon'da attığı golle siftah yapan Oğulcan, Fatih Terim'in uzun periyotta elini güçlendirdi. Bu sezon 8 lig karşılaşmasında görev alan oyuncu toplam 393 dakika sahada kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının Rizespor'dan transfer edilen oyuncuya önümüzdeki süreçte de şans vermesi bekleniyor. Başarılı yıldız geçen sezon Rize formasıyla 22 lig maçına çıkmış ve 3 gol atıp, 2 asist yapmıştı.



ARDA FIRTINASI



Arda Turan, Trabzon'da ligdeki 3. golünü kaydederken her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun başarılı performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.