G.Saray’da Aytaç Kara tamam gibi

SÜPER Lig'in lideri Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı giriyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki futbolcu Aytaç Kara için bonservis bedeli ödenmeyecek. İstanbul ekibinin Aytaç Kara ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı. Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusuyla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir görüşme yaptığı transferi bitirdiği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan orta saha oyuncusu Aytaç Kara, 2 gol, 2 de asist yaptı.

FATİH TERİM'İN LİSTESİ KABARIK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesindeki isimler de ortaya çıktı. Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Terim'in Belçika'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcü Yaremchuk'u istediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca bonservisi elinde olan son olarak Al Nassr'da oynayan Ahmed Musa, Monaco'da gözden çıkarılan Henry Onyekuru, Fulham'da forma giymekte zorlanan Michael Seri ve sezon sonu Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı da istediği gelen haberler arasında.