Galatasaray’da Seri dönüyor

Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken liderliği ele geçiren Galatasaray, transferde gaza bastı. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşan sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye planlarken, performansı beğenilmeyen ve formayı unutan Nijeryalı Oghenekaro Etebo'nun yerine eski yıldızı Seri'yi gündemine aldı. Etebo ile ara dönemde yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, İngiltere'de Fulham forması giyen Fil Dişi Sahilli oyuncuyla bu açığı kapatacak.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fulham'da kadro dışı bırakılan Seri, tekrar teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Yönetim de geçen sezon sonunda birikmiş alacağının önemli kısmından vazgeçen Seri'nin dönüşüne sıcak bakıyor. Seri'nin menajeri Franklin Mala da Fulham'la görüşmelere başladı. Ancak Aslan, geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı oyuncu için bu kez kiralama bedeli ödemek istemiyor. 29 yaşındaki futbolcu ve menajerinin Fulham ekibiyle görüşmelerini sıklaştırıp transfer için ikna çabalarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan Aslan'da Belhanda defteri de kapanıyor. Yönetim ve teknik heyet ortak karar alarak Belhanda'nın sözleşmesinin yenilenmemesi yönünde görüş birliğine vardı.



BİGLİA VE NDAO İDDİASI

Galatasaray ile ilgili dün bir flaş iddia daha ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Karagümrük forması giyen lucas Biglia ve Ndao'yu yakın takibe aldığı ileri sürüldü. İki futbolcunun durumunu soran sarı kırmızılı kurmayların, İstanbul ekibine henüz resmi teklifini iletmediği belirtildi.