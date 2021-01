Gergin bekleyiş

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui üzüntüsü yaşanıyor. Norveçli futbolcu evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlarken, yıldız oyuncunun elinden ve yüzünden yaralandığı açıklandı. Patlama sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 29 yaşındaki defans oyuncusu için gergin bir bekleyiş yaşanmaya başladı. Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Vedat Kaya, "Göreceli olarak bir gözü diğerine göre daha hasarlı. Futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor olur. Ben ve plastik cerrahi arkadaşım gerekli tetkikleri yaptık. Omar, düne göre çok iyi. Şu an medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir. Böyle bir planlama yapıyoruz" dedi. Vakanın termal, kimyasal bir travma olduğunu söyleyen Vedat Kaya şöyle devam etti: "Şuan görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu söylemek çok bağlayıcı olur. Basit bir parça yüzünden görme değişebilir. Ertesi gün temizlerseniz görme artar.Termal yanık ve ona bağlı olarak tedavi uygulayacağız."



ÇOCUKLARINI KORUMUŞ

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi süren Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti. Cengiz, "Omar, çocuklarını korumak isterken yaralandığını söyledi" dedi.



TERİM ZİYARET ETTİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti. Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, "Galatasaray Kulübü ve bizler, onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Birkaç günlük analizler, doktorların testleri onun lehine işleyecektir. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur.

ALBAYRAK'TAN BÜYÜK TEPKİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui'nin ambulansta olduğu sırada fotoğraflarının çekildiğini ve sosyal medyaya servis edildiğini söyleyerek, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. 2020'nin son dakikalarında yine talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "Hepimiz çok üzüldük. Sitenin ambulansından bir kişi, Omar'ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır. Nasıl bir vicdan bu? Çok üzüldüm" dedi.