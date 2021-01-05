Galatasaray’ın rakibi Konya

Süper Lig'de son hafta Antalyaspor beraberliği ile liderlikten olan Galatasaray bugün 17. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Etebo, Feghouli ve Falcao ile hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Emre, Arda ve Marcao da cezalı olduğu için sahada olmayacak. 4 maçlık cezasını bugün tamamlayacak olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de son kez tribünde yer alacak. Ev sahibi Konya'da ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk yok.