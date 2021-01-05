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Haberler Galatasaray Konyaspor - Galatasaray | CANLI

Konyaspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Zirveyi 'a kaptıran Galatasaray, 7 eksikle geldiği Konya'dan 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Ev sahibi ekip ise kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmeyi amaçlıyor.

Konyaspor - Galatasaray | CANLI

05.01.2021, 19:05

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

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