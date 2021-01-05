Konyaspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi
Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne
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