Ndayishimiye Aslan gibi

SÜPER Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, G.Saray'ın Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye transferini bitirme aşamasına geldiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öne sürülen Burunduli yıldız için Yeni Malatyaspor kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten flaş bir açıklama geldi. Gevrek açıklamasında "Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi transfer teklifi aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Galatasaray'dan istediğimiz ücret 3 milyon Euro artı oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay şeklinde" yorumunu yaptı. 27 Ekim 1998 yılında Burundi'nin Bujumbura şehrinde dünyaya gelen 22 yaşındaki oyuncu ön liberoda görev yapıyor.