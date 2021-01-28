Galatasaray’da Dzeko bombası

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaşan yönetim, Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Edin Dzeko ile görüşmelere başladı. Tarafların mali şartlarda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. Sözleşmesi süren ve güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 34 yaşındaki futbolcunun transferinin 1-2 gün içinde netleşeceği öğrenildi. Diagne ile yollarını ayırmaya planlayan yönetim, üzün süredir gündeminde olan Mostafa Mohamed transferini de bitirmeye çalışıyor. Yönetimin, Mısır ekibi Zamelek'te oynayan 23 yaşındaki oyuncuyla da anlaştığı belirtildi.