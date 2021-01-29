Gaziantep FK - Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Dicko
Galatasaray: Galatasaray, Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel
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