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Haberler Galatasaray Gaziantep FK - Galatasaray CANLI ANLATIM

- Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sumudica ile yollarını ayıran ve düşüşe geçen Gaziantep temsilcisi ile zirve mücadelesi veren ve puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray mutlak galibiyet için sahada.

Gaziantep FK - Galatasaray CANLI ANLATIM

29.01.2021, 19:03

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Dicko

Galatasaray: Galatasaray, Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel

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