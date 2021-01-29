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Gaziantep FK - Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sumudica ile yollarını ayıran ve düşüşe geçen Gaziantep temsilcisi ile zirve mücadelesi veren ve puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray mutlak galibiyet için sahada.

29.01.2021, 19:03