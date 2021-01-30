Aslan tutulmuyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Denizli ve Malatya'dan sonra Gaziantep FK'yı da mağlup ederek üçte üç yaptı: 1-2. 15'te Güray kafayla indirdiği topu Dicko sol çaprazdan tamamladı, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp taca çıktı. 22'de Dicko'nun pasıyla topla buluşan Maxim'in ceza alanı dışından sert şutunu Muslera güçlükle kurtardı. 24'te Belhanda'nın şutunda kaleci Günay'dan dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalktı. 26'da Taylan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan RyanBabel, topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.

MAXİM'İN GOLÜ YETMEDİ

51'de Arda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel, Onyekuru'ya bıraktı onun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 78'de Kerem'in ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru ayağının ucuyla topa dokundu ve Günay'ı bir kez daha mağlup etti: 0-2. 90+6'da Ömer'in yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. 90+8'de Maxim penaltıdan skoru belirledi: 1-2.



ONYEKURU'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

DAHA önce Galatasaray'da iki dönem forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Henry Onyekuru, ayağının tozuyla çıktığı Antep deplasmanında yıldızlaştı. Monaco'da gözden çıkarılan ve geçtiğimiz hafta sonu sarı-kırmızılılar geri dönen yıldız golcü 51 ve 78. dakikalarda attığı iki golle zaferin mimarı oldu. Öte yandan İstanbul temsilcisinin yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu'da 85'te Ryan Babel'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.



TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü. Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı